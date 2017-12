Jazzowy Sylwester. Wystąpią gwiazdy światowego formatu

Jeśli nie raz bujaliście w obłokach, rozpływając się w dźwiękach trąbki, puzonu czy klarnetu z myślą, by choć na chwilę znaleźć się w nazywanym "ojcem" lub kolebką jazzu - Nowym Orleanie, macie okazję urzeczywistnić swoje pragnienia. Zapraszamy na zabawę sylwestrową "New Year, New Orlean" do Momu.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

(wawalove, Fot: Momu)

Kolejną dobrą wiadomością jest to, że wcale nie musicie pakować walizki i bookować biletu na samolot - bo na Wierzbową spokojnie dojedziecie komunikacją miejską lub taxi.

31 grudnia 2017, oprócz witania Nowego Roku, zabierzemy Was w magiczną podróż po zakątkach Luizjany.

Rozkład jazdy

Wisienką na torcie podczas Wielkiej Nocy Sylwestrowej będą przygrywający Wam podczas zabawy i tańców - weterani starego, dobrego jazzu - ,,Dixie Warsaw Jazzmen", specjalizujący się w tradycyjnym jazzie, tzw. ,,białym dixieland" pochodzącym prosto z lat 20-40., prezentującym jego światowe standardy - blues, ballady, stompy.

Czym prędzej dołączajcie do wydarzenia. Będziemy tu na bieżąco uchylać Wam kolejne smaczki, tego co dla Was przygotowujemy.

Cena: 300 PLN/ osobę

Bilety do nabycia w restauracji.

Strona wydarzenia na FB:

https://www.facebook.com/events/197518564125963/