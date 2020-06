Jechał bez dokumentów, ale z narkotykami. Używki przewoził autem babci

Nie miał dokumentów, bo jechał samochodem babci

"Kwadrans po 2:00 w nocy mężczyzna kierujący toyotą na widok radiowozu ruszył samochodem z piskiem opon, tak jakby chciał szybko zniknąć z oczu mundurowym. Jednak zamiast tego zwrócił tylko uwagę na siebie. Kiedy funkcjonariusze zatrzymali 28-latka do kontroli, okazało się, że nie ma on przy sobie żadnych dokumentów. Wyjaśnił, że ma prawo jazdy, ale go nie zabrał, bo to samochód babci" – informuje Komenda Stołecznej Policji.