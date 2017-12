Jedna z nich wykończyła nawet legendarną cukiernię. Oto najdroższe ulice w Polsce

Lokal Bliklego, który istniał przy warszawskim Nowym Świecie od 1896 r., nie wytrzymał realiów XXI w. Pokonały go m.in. czynsze, które przy tej ulicy sięgają 1020 euro za metr kwadratowy za rok.

Najdroższą ulicą handlową świata jest obecnie Górna Piąta Aleja w Nowym Jorku, gdzie średni roczny czynsz za metr kwadratowy powierzchni wynosi 28 262 euro. Drugie miejsce w rankingu ponownie zajęła hongkońska dzielnica Causeway Bay pomimo spadku czynszów o 4,7 proc. do 25 673 euro za m kw. rocznie. Na trzecie miejsce awansowała londyńska New Bond Street, gdzie czynsze wzrosły od ubiegłego roku o ponad jedną trzecią do 16 200 euro za m kw. rocznie.