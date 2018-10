Jerzy Owsiak komentuje wygraną Trzaskowskiego. "Dziękuję, że wybraliście przyjaźń"

Szef WOŚP świeżo po ogłoszeniu wyników sondażu exit poll otworzył szampana i wraz z żoną świętował wygraną kandydata Koalicji Obywatelskiej w pierwszej turze. Swoimi przemyśleniami podzielił się na Facebooku.

Prezes fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy nie ukrywa radości z wyników wyborów w stolicy (East News, Fot: Jan Bielecki)

"Ursynów, kłaniam się nisko, dziękuję" - napisał w poście na swoim profilu Jurek Owsiak. To właśnie wyborcy m.in. w tej warszawskiej dzielnicy tłumnie ruszyli do urn, przekraczając 50 proc. frekwencji na kilka godzin przed zakończeniem głosowania. Według sondażu exit poll, Rafał Trzaskowski może liczyć na 54,1 proc. poparcia, wyprzedzając drugiego w wyścigu do prezydenckiego fotela Patryka Jakiego. Kandydat Zjednoczonej Prawicy zdobył jedynie na 30,9 proc. głosów.

"Warszawo! Jak to cudownie usłyszeć, że jutro rano czeka nas tak samo piękny, jesienny poranek ze spokojem w sercu, że to miasto nadal będzie się cudownie rozwijało, budowało, kwitło i zapraszało do siebie wszystkich" - komentuje wygraną Trzaskowskiego Owsiak.

W internetowym wpisie prezes Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zwrócił się bezpośrednio do mieszkańców stolicy: "Warszawo, mieście setek tysięcy ludzi z całej Polski - dziękuję, że wybraliście przyjaźń, która musi nas wszystkich łączyć, aby to miasto dalej budować tak, jak to robimy dzisiaj" - wyznał.

Post w ciągu zaledwie 11 godzin polubiono ponad 14 tys. razy, a pod wspólnym zdjęciem Lidii i Jerzego Owsiaków pojawiło się kilkaset komentarzy. "... i to świetne Państwa zdjęcie na tle (prawdziwego) regału pełnego (prawdziwych) książek" - przyznała Małgorzata. To nawiązanie do jednej z sesji Patryka Jakiego w filmowym studiu, gdzie pozował na prezydenta stołecznego ratusza.

