Jesienna Panna Młoda. O czym trzeba pamiętać?

Jesień to jedna z najpiękniejszych pór roku i okres chętnie wybierany przez Młode Pary jako idealny czas na organizację ślubu i wesela. Planując uroczystość we wrześniu czy październiku koniecznie należy postawić na oryginalne dekoracje, jesienne barwy czy nietypową stylizację Panny Młodej. Kolory i atrybuty jesieni warto wykorzystać w sukni ślubnej, makijażu czy w bukiecie ślubnym. Jak powinna wyglądać jesienna Panna Młoda?

Inspiracją do wykonania makijażu dla jesiennych Panien Młodych niech będą kolory ziemi. Barwy dominujące w jesiennym makijażu to przede wszystkim odcienie brązu, miedzi i złota. Są to uniwersalne kolory i będą pasować Pannie Młodej o każdym typie urody. Jesienią warto postawić na ciemniejsze odcienie cieni do powiek, a także mocniej podkreślić kontur twarzy oraz kości policzkowe. Przy wyborze odcienia różu warto zdecydować się na cieplejsze kolory – zgaszony, ciepły róż, koral lub brzoskwinia. W jesiennym makijażu świetnie sprawdzą się też pomadki do ust w intensywniejszych barwach np. w odcieniu wina lub maliny.