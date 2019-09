Jesienne stylizacje klasycznie i nowocześnie

Tegoroczna jesień w modzie będzie połączeniem trendów z ubiegłych lat i całkiem nowych rozwiązań modowych. Odważne zestawienia, niesztampowe wzory i kolory będą na każdym kroku starały się podkreślić kobiece atuty. Nie zabraknie też klasyki dobrze znanej od lat.

Kolory jesieni zawsze na czasie

Nie inaczej będzie w stylizacjach na nadchodzącą jesień. W garderobach będą dominowały odcienie ciepłego i chłodnego brązu i beżu. Nie zabraknie też karmelu i – jak na jesień przystało – ciemnej czerwieni. Miłośnicy klasycznych stylizacji będą mogli sięgnąć po elementy garderoby i dodatków w odcieniach szarości i czerni. W nieco odważniejszych zestawieniach nie będzie mogło zabraknąć różu.

Aktualna moda dopuszcza odważne zestawienia kolorystyczne, także w jesiennych, wydawałoby się, stonowanych barwach. Brąz, obok czerwieni i różu, będzie jak najbardziej na czasie. Nie zabraknie też zestawień beżowo-granatowych, czarno-żółto-złotych czy szaro-czekoladowych. Dla przełamania schematów będzie można sięgnąć po biel, błękit i granat. Natomiast modowym faux-pas będzie sięgnięcie po zieleń. Ten kolor jest zdecydowanie passé w jesiennych stylizacjach 2019. Widać to wyraźnie oglądając jesienne stylizacje w born2be.pl, gdzie praktycznie nie ma zielonych ubrań.

Kraty, panterki, kwiaty i paseczki

Nie tylko kolor będzie wyznaczał trendy nadchodzącego sezonu. Równie istotne będą desenie, jakie znajdą się na poszczególnych elementach garderoby i butów.

Hitem tegorocznej jesieni będzie panterka. Ten motyw, który pojawia się w modzie cyklicznie, tej jesieni zachwyci zupełnie nowym obliczem. To już nie tylko panterka w kolorach natury, ale też liczne jej odmiany – nie zabraknie nawet panterki w odcieniach różu, czerwieni i złota. Panterka będzie obecna głównie na bluzkach i spódnicach, raczej nie uświadczymy jej na butach. Za to znajdziemy na nich odwzorowanie skóry węża.

Obok panterki zagości krata, tym razem w bardziej klasycznej odsłonie. Tu nie będzie kolorystycznego szału, krata przybierze odcienie szarości, bieli i czerni. Raczej będzie gościła na okryciach wierzchnich, płaszczach, kardiganach, kurtkach, narzutkach, ale nie zabraknie jej też na butach i torebkach. Dopuszczalne będą także dwie popularne odmiany kraty: jodełka i pepitka.

Paseczki pojawią się na bluzkach, spodniach i butach, szczególnie na ich obcasach. Zgodnie z nazwą będą to paseczki – raczej wąskie i drobne. Tegoroczna moda jest dość liberalna, dlatego paseczki można dowolnie łączyć z panterką i kwiatami. Same kwiaty będą mało kolorowe, raczej w formie konturów niż rzeczywistego odwzorowania przyrody. Niemniej będą bardzo kobiecą ozdobą, głównie na sukienkach, spódnicach i kardiganach. Najczęściej przyjmą kolor biały, a na jasnych tłach szary lub czarny.

Spódnice – różne fasony

Jesień 2019 będzie bardzo liberalna w temacie mody. Najbardziej uwidoczni się to na spódnicach, na których nie będzie królował jeden określony fason. W modzie będą wąskie spódnice ołówkowe, jak i rozszerzane u dołu, w kształcie litery A. Nie zabraknie spódnic falbaniastych, a nawet i obfitych spódnic tiulowych, które będą hitem tegorocznych stylizacji. Długość? Absolutnie dowolna.

To, na co warto zwrócić uwagę, to zdobienia spódnic. Guziki będą służyły nie tylko zapięciu, także ozdobie. Podobnie będzie z rozcięciami, suwakami i paskami. Te ostatnie będzie można wiązać lub zapinać klamrą.

Oprócz tiulu i dżerseju warto przyjrzeć się bliżej skórze i tkaninom skóropodobnym. Ich też nie zabraknie w bieżącym sezonie. Skórzane i skóropodobne spódnice będą występowały nie tylko w wersji czarnej i brązowej. Wciąż też na topie będą spódnice jeansowe, zwłaszcza w wersji mini.

Jedynym fasonem, który nie będzie mile widziany na salonach, będą spódnice-bombki. Ich czas minął. Czy jeszcze wrócą? Na pewno nie w tym sezonie.

Miękkie kardigany

Kardigan to specyficzna odmiana swetra. Długi, gruby, miękki – wręcz stworzony do tego, by się nim otulić w chłodniejsze jesienne popołudnie. Kardigany w nadchodzącym sezonie zaliczą spektakularny powrót. Jako stylowe okrycie wierzchnie będą konkurowały z krótkimi kurtkami i lekkimi, krótkimi płaszczykami. Doskonale zastąpią bluzy.

Kardigany, podobnie jak spódnice, oprą się sztywnym schematom. Mnogość wzorów i kolorów będzie szła w parze z uniwersalną długością od połowy uda do połowy łydki. W sklepie born2be.pl można kupić zarówno kardigany zapinane na guziki, jak i te bardziej nowoczesne – zapinane na suwak.

Kardigan jest synonimem elegancji i tak też powinien być traktowany. To nie byle jaka narzutka wierzchnia, ale okrycie dodające stylu i gracji. Obowiązkowy element garderoby każdej modnej kobiety.

Okrycia wierzchnie – nie tylko płaszcze

Jedyne, co połączy w sezonie jesień 2019 okrycia wierzchnie, to całkowity brak umiłowania zielonego koloru. Nie będzie jednego sztywnego rodzaju okrycia, jaki powinny nosić wszystkie panie. Do głosu dojdą zarówno szerokie i długie płaszcze, jak i krótkie futerka. Po raz kolejny w modzie zagoszczą krótkie katany i ramoneski. Te ostatnie będę niemal nieodłącznymi towarzyszkami tiulowych spódnic i sportowych butów.

Same płaszcze będą zapinane na guziki bądź przewiązywane pasem. Przyjmą raczej klasyczne kolory brązu, bordo i szarości. Natomiast ramoneski już nie będą tylko czarne. Pojawią się też czerwone, brązowe i miedziane.

Buty – stare fasony w nowych odsłonach

Jesienna moda 2019 nie byłaby pełna bez kowbojek. Ich długość będzie ściśle uzależniona od długości spódnicy lub sukienki i będzie jej uzupełnieniem. Do krótki spódnic będzie się nosiło długie kowbojki z cholewką nad kolano. Do spódnic midi – krótkie, sięgające zaledwie od połowy łydki. W modowych stylizacjach nie zabraknie też kowbojek kończących się tuż pod kolanem.

Ale kowbojki to nie wszystko. Nadal na topie będą krótkie botki i sportowe buty. Te ostatnie będzie można z powodzeniem nosić do spódnic, zwłaszcza tiulowych, oraz do płaszczy. To kolejne już w tym sezonie przełamanie sztywnego schematu elegancji i odważne łączenie wydawałoby się kontrastowych obszarów mody.

Odważne, pewne siebie kobiety, lubiące szokować ciężkimi stylizacjami na pewno ucieszy wiadomość, że workery nadal są w modzie. Przy czym im więcej metalowych ozdób, tym lepiej. Workery najczęściej nosi się do spodni, ale dopuszczalne jest także zakładanie ich do – a jakże – tiulowych spódnic. Takie zestawienie wizualnie lekkiej spódnicy z ciężkim obuwiem będzie jedną z częściej powtarzających się stylizacji w jesiennej modzie 2019.