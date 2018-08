Jest 11. kandydat na prezydenta Warszawy. "Czas przerwać ten kamienny krąg"

We wtorek kandydaturę ogłosił Piotr Guział, były burmistrz Ursynowa. - Jestem przygotowany, by służyć Warszawie i będę dobrym gospodarzem - oświadczył samorządowiec.

- Podjąłem decyzję o starcie w wyborach na prezydenta Warszawy. Upoważnia mnie do tego bardzo dobry, bo trzeci wynik w wyborach sprzed 4 lat, a także 20 lat doświadczenia w samorządzie warszawskim, w tym doświadczenie burmistrza Ursynowa i od 1998 r. pięć kolejnych wygranych wyborów na radnego, z czego trzykrotnie jako przedstawiciel ugrupowania lokalnego, a nie partii politycznej. Żaden z moich rywali nie ma takich osiągnięć samorządowych. To dowód na to, że jestem godny zaufania, przygotowany by służyć Warszawie i będę dobrym gospodarzem - pisze z oświadczeniu Piotr Guział.