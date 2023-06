Jeszcze więcej zabawy i edukacji przyrodniczej w Centrum Janki

Zanurzyć się w świat natury, skakać przez strumyki, spotkać małe zwierzęta i posłuchać śpiewu ptaków – to wszystko mogą teraz zrobić najmłodsi w Centrum Janki. Na dzieci czeka tam pełna zieleni Jankowa Polana oraz wyjątkowy plac zabaw. A wszystko po to, by małym przyrodnikom zapewnić jak najwięcej wartościowej rozrywki.