Jezioro Zegrzyńskie. Wędkarz wyłowił niecodzienny okaz

Do zdarzenia doszło w środę, 30 września na wysokości Wierzbicy. Wędkarz o poranku łowił w tej okolicy. Do sieci wraz z innymi wpadła ryba przypominająca wyglądem piranię.

Jak podaje dziennik, podobno to nie pierwszy raz, gdy z Jeziora Zegrzyńskiego wyłowiono tego typu rybę. Ta różni się jednak od swoich poprzedniczek - głównie rozmiarem i dużą wagą. Waży aż 3 kg.

Wędkarz był także zdziwiony tym, że jest w bardzo dobrym stanie. To świadczy o tym, że albo przystosowała się do życia w niekorzystnym dla siebie otoczeniu, albo była w jeziorze od niedawna.

– Inaczej trudno wytłumaczyć, jak ta ryba może być w tak dobrej formie. Czyżby one dostosowały się do warunków panujących w naszych wodach? – mówi gazecie wędkarz. Jego zdaniem ryba została wypuszczona przez prywatnego hodowcę.

Dalsze losy ryby

Ryba zostanie przekazana naukowcom, by mogli ją zbadać. Andrzej Zieliński z Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego przekazał radiu RDC, że prawdopodobnie wyłowiono rybę paku. Należy ona do gatunku piraniowatych, ale nie jest niebezpieczna dla ludzi. Określa się ją mianem "piranii wegetarianki" ponieważ odżywia się głównie nasionami i roślinami, które wpadają do wody.