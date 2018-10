Jutro otwarcie nowego salonu IKEA w Blue City

Już jutro (wtorek, 23 października) zostanie otwarty nowy salon IKEA w galerii handlowej Blue City. Sklep będzie mniejszy od innych, ale będzie strefa gastronomiczna.

Na miejscu dostępna do kupienia będzie część produktów oferowanych przez salon IKEA. Te, które nie będą stacjonarnie do kupienia, będzie można zobaczyć na miejscu na ekranach komputerów i zamówić z dostawą do domu.