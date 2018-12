Już jest Zimowy Narodowy. Sprawdź, co nowego w ofercie

Na Stadionie Narodowym można już poczuć zimę. Ruszyło największe Zimowe Miasteczko w Polsce - jazda na łyżwach, szalone zjazdy z górki lodowej, curling, a nawet "Fitness na łyżwach".

- W ciągu pięciu edycji Zimowy Narodowy odwiedziło ponad 2,2 mln gości! To miejsce do aktywnego wypoczynku zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. To przestrzeń pozytywnych emocji. Zimowy Narodowy przyciąga osoby spragnione doznań sportowych, jak również tych, którzy szukają pomysłu na spędzenie czasu wolnego - tłumaczy Katarzyna Ziemska, organizator Zimowego Narodowego. Dodaje, że w tym sezonie nowością będzie "Fitness na łyżwach z MultiSport", czy magiczna karuzela dla najmłodszych.