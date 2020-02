Kabaty. Uciążliwe sąsiedztwo w jednym z bloków na Kabatach

Mieszkańcy bloku wielorodzinnego na Kabatach mają problem. Uciążliwy i cuchnący. Jedna z lokatorek znosi do mieszkania worki wypełnione śmieciami. Smród jest nie do wytrzymania. Część sąsiadów wyprowadziła się. Władze wspólnoty rozkładają bezradnie ręce.

Kobieta wprowadziła się do bloku przy ul. Zaruby na Kabatach kilka miesięcy temu. Niemal natychmiast mieszkańcy zauważyli, że ich nowa sąsiadka zamiast wynosić śmieci z mieszkania, wnosi je tam i gromadzi. Najczęściej była to zepsuta żywność. Ponieważ wszystko działo się latem, smród zgnilizny rozniósł się po całym bloku i był nie do wytrzymania.