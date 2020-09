Kampinos. Minister ws. budowy w rezerwacie "Łosiowe Błota"

Kampinos. Interwencja resortu

Szef resortu środowiska Michał Woś zawiadomił Prokuraturę Krajową o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez inwestora. Woś podkreślił, że prokuratura "przyłączyła się do sprawy po to, żeby inwestycję zablokować przy postępowaniu administracyjnym".

- Artykuł 12. ustawy covidowskiej, który zezwalał na pewne nadzwyczajne działania w związku z covidem, w żaden sposób przecież nie wyłączał prawa do ochrony przyrody, nie wyłączał zarządzeń wojewody co do parku krajobrazowego, nie wyłączał zarządzeń regionalnego dyrektora ochrony środowiska co do ochrony przyrody, ochrony siedlisk właśnie na tym terenie - powiedział Polsat News Woś.