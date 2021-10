Kapsuły do spania. Patodeweloperka w Warszawie

Mieści się w nim rozkładana kanapa, mały stolik z dwoma krzesłami, niewielka szafka. Przykrywa ja blat, który pełni funkcję kuchni ze zlewem, znajdzie się jeszcze miejsce na deskę do krojenia. Do łazienki prowadzą składane drzwi, które nie zajmują przestrzeni podczas otwierania i zamykania. Wewnątrz tego pomieszczenia znaleźć można prysznic, małą umywalkę i sedes. Część powierzchni pod sufitem zajmuje pawlacz - gdzieś przecież trzeba pomieścić potrzebne do codziennego funkcjonowania rzeczy.