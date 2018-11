Karambol na moście Łazienkowskim. Poszkodowany 5-latek w szpitalu

Pięć samochodów brało udział w zderzeniu na moście Łazienkowskim w kierunku Pragi. W wyniku wypadku ucierpiało dziecko, które zostało przetransportowane do szpitala.

Do zdarzenia doszło na moście Łazienkowskim w kierunku Pragi Południe ok. godz. 14.30. Jeden z samochodów z nieustalonych przyczyn wjechał w tył innego auta. To spowodowało efekt domina. Kolejne trzy pojazdy brały udział w zderzeniu - informuje tvn24.pl.