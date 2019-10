Karambol na S8. Korek ciągnie się kilometrami

Al. Prymasa Tysiąclecia i jej przedłużenie al. Obrońców Grodna jest zablokowana na odcinku ponad dwóch kilometrów. Wszystko przez karambol - na trasie zderzyło się 6 samochodów osobowych i autobus. Korek ciągnie się aż do Powązkowskiej.

Do karambolu doszło na trasie S8 na wysokości ul. Kazubów - to główna droga przecinająca Bemowo. Korek sięga na Żoliborz - niemal do skrzyżowania z Powązkowską - ma ponad 2 kilometry.