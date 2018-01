Karetki zbyt głośne. Centrum Krwiodawstwa odpowiada na skargę

Karetki dowożące krew miały przeszkadzać mieszkańcom Saskiej Kępy. Dyrektorka Narodowego Centrum Krwi zapewnia, że kierowcy będą ściśle przestrzegać procedur o użyciu sygnałów dźwiękowych.



Sprawa dotyczy pojazdów, które zaopatrują w krew województwo mazowieckie i placówki w bliskim sąsiedztwie. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa mieści się przy ul. Saskiej, a karetki, które dowożą tam na sygnale krew - według radnej - dają się we znaki mieszkańcom budynków znajdujących się w sąsiedztwie, tj. przy ulicach Międzynarodowej, Francuskiej i Wandy.

- Starsi mieszkańcy twierdzą, że ilość karetek zwiększa się od lat, a cała sytuacja jest nie do zniesienia - pisze w interpelacji Agnieszki Soin. - Kierowcy nie liczą się z faktem, że sygnały karetek wyją, a następnie po zaparkowaniu pojazdów spokojnie sobie dyskutują paląc papierosy, nie spiesząc się z przekazaniem przewożonego ładunku - twierdzi radna.

Dyrektor Beata Rozbicka reaguje - stacje krwiodawstwa zostały pisemnie poproszone o przypomnienie kierowcom zasad używania sygnałów dźwiękowych. Dodatkowo wszyscy kierowcy RCKiK zostali przeszkoleni z przepisów o ruchu drogowym i używania sygnałów dźwiękowych i świetlnych. Co więcej, przy stanowisku odbioru krwi została wywieszona prośba do kierowców o zachowanie rozsądku i przestrzeganie przepisów - dodaje dyrektor.

Na Facebooku możemy przeczytać komentarze wyrażające zdumienie mieszkańców - Pani radnej też kiedyś może przyjechać karetka. I wtedy będzie chciała sygnału, by łatwiej i szybciej dojechać do szpitala. Od 31 lat mieszkam przy kładce na Saskiej. Nigdy bym nie pomyślał, że te karetki w jakiś sposób mi przeszkadzają albo radnej PiS przeszkadzają karetki. Umieraj ciszej człowieku, bo władza się za Ciebie weźmie - to tylko część komentarzy pod oświadczeniem Agnieszki Soin.