Kazimierz Kutz trafił do szpitala. Stan reżysera jest poważny

Jak podaje "Dziennik Zachodni" stan artysty jest bardzo zły. Kutz był niedawno hospitalizowany, jednak przez kilka ostatnich tygodni reżyser czuł się na tyle dobrze, że przebywał w domu opieki. Niestety, jego stan zdrowia pogorszył się.

Reżyser na co dzień mieszka w domu opieki w Józefowie. Od dawna choruje, przez wiele lat walczył z rakiem prostaty i pokonał go. Teraz jednak jego stan wymagał przewiezienia do szpitala. Jak informuje portal, Kutz został przyjęty na oddział geriatryczny.