Kiedy warto wybrać pralko-suszarkę? Jak ją kupić? Zjedz ciastko i miej ciastko

Sztuka kompromisów

Pierwsza kwestia to wielkość wsadu, a więc to, ile prania można załadować do bębna. Tu pojawia się klasyczne coś za coś, ponieważ wartości te różnią się dla prania i suszenia. To oznacza, że np. jeżeli wypierzecie 8 kg ubrań, to będziecie mogli wysuszyć tylko 6 kg. Oczywiście wszystko zależy od wybranego modelu. Jeżeli nie załadujecie maksymalnej ilości prania, to w wielu urządzeniach proces suszenia rozpocznie się automatycznie.