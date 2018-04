Kierowca autobusu zawiózł pasażerów na stację paliw. Oburzona czytelniczka napisała list

Oburzona czytelniczka przesyła nam list, w którym relacjonuje podróż autobusem w kierunku Nowodwory. "Wsiadam do autobusu, a w środku impreza, głośna muzyka i grupa dzieciaków przy kierowcy" - napisała. Kolejna podróż czytelniczki skończyła się wizytą na stacji paliw.

W liście czytamy, że kierowca linii 741 zmienia transport publiczny w prywatne Taxi dla znajomych i dzieci szwendających się nocą. Autorka tekstu opisała dwie sytuację które jej się przydarzyły. - Ostatni kurs grubo po 23:00 w tygodniu. Nagle zupełnie z innego kierunku niż wskazuje trasa linii pojawia się spóźniony 741. Wsiadam do autobusu, a w środku impreza w najlepsze, głośna muzyka i grupa dzieciaków przy kierowcy. Jeden z kolegów kierowcy siedzi na desce przy samej przedniej szybie (nie myśląc, że, kolega kierowca może zahamować, a ten skończy na jezdni w plastikowym worku). Nie wytrzymując po paru przystankach wysiadam - relacjonuje pasażerka.

Kobieta tłumaczy, że przez kierowcę uciekł jej następny autobus, w który miała się przesiąść. - Gdyby była to moja jedyna przesiadka może bym Ci podarowała, ale dzięki Tobie moja podróż do domu zamiast godziny, będzie trwać prawie 3. - pisze pani Kamila. - Od razu uprzedzę teksty typu mogłam jechać autem albo Taxi. Nie, nie mogłam. Komunikacja miejska jest dla nas, nie my dla nich - zaznacza czytelniczka.