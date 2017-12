Kikuty zamiast drzew. Tak wygląda zieleń w centrum miasta

Spacer po Śródmieściu przyprawił radnego Prawa i Sprawiedliwości o palpitacje serca. Chodzi o kontrowersyjną wycinkę drzew w centrum miasta. Niecodzienny widok zaskoczył również mieszkańców Warszawy. Z kolei polityk PO wypomniała radnemu "Lex Szyszko".



Jako pierwszy o sprawie poinformował Marek Borkowski, radny Prawa i Sprawiedliwości Pragi-Południe. "To co zobaczyłem na ulicy Jasnej przyprawiło mnie o palpitacje serca. Kto postanowił tak zniszczyć te piękne drzewa?" - pyta na Facebooku.

- To jest charakterystyczne miejsce w Warszawie. Do tej pory rosły nieliczne drzewa, których brakuje w okolicy. Teraz nie dość, że drzewa są wycięte, to jeszcze zostały kuriozalne kiktuty - dodaje polityk w rozmowie z WawaLove.pl.

Nie tylko on był zaskoczony niecodziennym widokiem z centrum miasta. "Ciekawe, co chcieli tym osiągnąć", "Pokochali słupki, można osłupieć" - komentują warszawiacy.