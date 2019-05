Kinga Rusin odpowiada Zofii Klepackiej: "Wstyd mi, że osoba która reprezentuje nasz kraj, kojarzy się na świecie z pogardą i nienawiścią"

Prezenterka nie zostawiła suchej nitki na olimpijce, z którą starła się przed warszawskim lokalem wyborczym. "Może liczy na medal od prezydenta" - dogryza.

Tegoroczne wybory do Parlamentu Europejskiego cieszą się o wiele większą frekwencją niż te sprzed 5, 10 i 15 lat. Być może przyczynili się do tego polscy celebryci, którzy na swoich profilach społecznościowych dumnie obwieszczali, że oddali już swój głos, zachęcając tym samym rodaków do pójścia w ich ślady. Nikt nie mógł się jednak spodziewać, że w wyniku celebryckiego zaangażowania dojdzie do awantur przed lokalem wyborczym. Na warszawskim śródmieściu starły się Kinga Rusin i Zofia Klepacka.