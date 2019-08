Kino letnie Warszawa 2019. Co, gdzie i o której godzinie? Repertuar kina plenerowego w dniach 13-18 sierpnia

Kino letnie w Warszawie po raz kolejny intryguje ciekawym repertuarem. W tym tygodniu warto wybrać się na seans "Morderstwo w Orient Expressie", "Baby Driver", "Gra o wszystko", czy też świąteczną propozycję "Złe Mamuśki. Jak przetrwać święta". Co jeszcze przygotowały kina plenerowe? Sprawdź aktualny repertuar.

Kino letnie Warszawa 2019 – Plażówka Ursus

W tym tygodniu na kolejne pokazy w kinie letnim zaprasza Plażówka Ursus. Seanse odbywają się tu od środy do niedzieli o godzinie 21 . W tym tygodniu w repertuarze znalazły się:

Kino letnie Warszawa 2019 – Łazienki Królewskie

We wtorek 13 sierpnia miłośnicy kina pod chmurką nie powinni zapomnieć o seansie w Łazienkach Królewskich. Już o godzinie 21:00 zostanie tam wyemitowany film "Dziewczyna we mgle". W tym tygodniu wyjątkowo kino letnie zagości w Łazienkach Królewskich również w czwartek 15 sierpnia. Widzowie będą mogli wtedy obejrzeć widowisko "Wolność we krwi".