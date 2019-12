Kłęby pary wodnej nad ulicami Warszawy. Potężna awaria ciepłownicza w całej stolicy

Potężne kłęby pary wodnej unoszą się nad budynkami w rejonie ul. Powsińskiej w Warszawie. Doszło tam do awarii magistrali ciepłowniczej i rozszczelnienia instalacji. W tej części stolicy tworzą się ogromne korki. Niestety skutki awarii mogą odczuć mieszkańcy całej Warszawy.

Po awarii strażacy udzielili pomocy ok. 100 osobom - podaje w mediach społecznościowych mazowiecka straż pożarna. Jak dowiedział się na miejscu od służb nasz reporter Klaudiusz Michalec, po pomoc zgłosił się m.in. mężczyzna, którego poparzył wrzątek lub para, kiedy przechodził przez ulicę. TVN24 podaje, że poparzony został również mieszkaniec jednego z budynków. Miał zejść do piwnicy, żeby sprawdzić, co się stało.

Rozlewisko wody ma długość ok. 600 m. Na drodze w rozlewisku i gęstej mgle utknęło ok. 200 samochodów, w tym siedem autobusów - wynika z najnowszego komunikatu strażaków.

- Zakłócenia w dostawie ciepłej wody i ciepła są w całej Warszawie. Nie mówimy tylko o kilku dzielnicach - mówi Wirtualnej Polsce Aleksandra Żurada, rzeczniczka spółki Veolia. Dodaje, że ok. godz. 9:45 doszło do awarii sieci przesyłowej, której właścicielem jest Veolia.

- Na terenie miasta występują zakłócenia w dostawie ciepłej wody i ogrzewania do budynków. Nie jest to brak dostaw, ale są to duże zakłócenia. Oznacza to obniżenie temperatury i ciśnienia wody - zaznacza Żurada.