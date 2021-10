Klub Sportowy Spójnia idzie na wygnanie. Wodniacy apelują do władz Warszawy

- Weźmiemy udział w konkursie, ale czy wygramy - obawia się Andrzej Czapski. Największym kłopotem jest jednak warunek warszawskiego Zarządu Zieleni, by zabrać z bazy wszystko. - Co stoi na przeszkodzie, żeby zawrzeć aneks do umowy, abyśmy mogli korzystać z terenu do czasu rozstrzygnięcia konkursu - zastanawia się dyrektor.