Kobyłka. Pijani rodzice pod opieką sześciolatka. "Bo jest sobota"

O tym, co opowiedziała policji kobieta, która była świadkiem awantury na ulicy pomiędzy mężczyzną a kobietą, portal dowiedział się portal od rzecznika wołomińskiej komendy, Tomasza Sitka. Według tej relacji oboje rodzice byli pod wpływem alkoholu. "Kobieta oddaliła się z dwójką dzieci, a mężczyzna został z chłopcem. Dziecko próbowało prowadzić pijanego ojca, ten się przewracał, więc chłopiec kilkukrotnie musiał "ściągać" go z jezdni przed jadącymi samochodami. Zgłaszająca pomogła sześciolatkowi i przewiozła ich swoim samochodem do miejsca zamieszkania -" -powiedział portalowi rzecznik.