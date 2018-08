Kolejne obietnice kandydatów na fotel prezydenta stolicy. Tym razem "Warszawski Ring Kolejowy"

Koalicja Ruchów Miejskich przedstawiła dalszy projekt dla transportu publicznego. - Inwestycją znacznie bardziej potrzebną niż kolejne linie metra jest domknięcie ringu, czyli „kolejową obwodnicę” miasta - tłumaczyła Justyna Glusman, kandydatka na prezydenta Warszawy.

Kandydatka na prezydenta Warszawy oceniła, że węzeł przesiadkowy Wilanowska pokazuje, że metro, choć bardzo ważne dla jakości transportu w mieście, to nie wszystko. - Do metra trzeba dojechać i dojść, co widać w tym miejscu zaniedbanym przez władze Warszawy - podkreśliła Glusman. Dodała, że proponuje potraktowanie transportu miejskiego jako spójnego systemu.