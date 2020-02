Konkurs na projekt pomnika Bitwy Warszawskiej. Wyniki wkrótce

W przyszłym tygodniu spośród 58 prac sąd konkursowy wybierze projekt pomnika Bitwy Warszawskiej. Pomnik ma stanąć na Placu Na Rozdrożu.

Forma pomnika jest dowolna. Powinna jednak spełniać wytyczne organizatorów takie jak dostosowanie obiektu do Osi Stanisławowskiej i uwzględnienie charakteru placu gwiaździstego, jakim jest Plac Na Rozdrożu. Otoczenie pomnika powinno być przyjazne i umożliwiające wypoczynek. Wśród założeń ideologicznych wymienia się m.in. podkreślenie zjednoczenia polskiego społeczeństwa mimo głębokich podziałów politycznych w decydującym momencie wojny polsko-bolszewickiej.

Wygra jedna z 58 prac

W konkursie weźmie udział 85 pracowni, które spełniły wymagania organizatorów. Do poniedziałku grupy musiały złożyć prace konkursowe w biurze stołecznego konserwatora zabytków. Ostatecznie wpłynęło 58 propozycji.

Wyniki do końca lutego

- Zakładamy, że te obrady zmieszczą się w ciągu dwóch dni. Jeżeli nie, mamy pewną rezerwę czasową. Chcielibyśmy do końca lutego, czyli do końca przyszłego tygodnia, podać już wyniki konkursu, zakładając, że nie będzie żadnych problemów z wyłonieniem zwycięzcy - poinformował stołeczny konserwator zabytków Michał Krasucki. - Można spodziewać się jakiejś gorącej dyskusji, ale wydaje mi się, że koniec przyszłego tygodnia jest możliwym terminem do ogłoszenia wyników - zaznaczył.