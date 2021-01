Konstancin-Jeziorna. Ukradł ze sklepu puszkę WOŚP. Pieniądze wydał na alkohol

O bulwersującym zdarzeniu, do którego doszło w Konstancinie-Jeziornie pod Warszawą, poinformowała policja. Do jednego ze sklepów wtargnął mężczyzna, jednak szybko okazało się, że nie miał on zamiaru zrobienia zakupów. Zamiast tego zabrał z lokalu puszkę Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i wybiegł na zewnątrz.