Korek-gigant na trasie AK. Zderzenie ciężarówki, tira i osobówki

Kierowcy jadący trasą S8 w południowych godzinach stanęli w prawie 8 kilometrowym korku. Jego przyczyną było zderzenie trzech pojazdów. W alei Armii Krajowej tir wjechał w ciężarówkę oraz uderzył w samochód osobowy. Kolizja spowodowała zablokowanie dwóch pasów w kierunku Białegostoku.

Incydent nastąpił około godz. 11:30. Na odcinku drogi S8 między ulicą Broniewskiego a Słowackiego zderzyły się dwie ciężarówki. Kierowca ciągnika siodłowego z naczepą w wyniku kolizji wjechał w barierki energochłonne. To prowadzący największy z trzech biorących udział w zdarzeniu pojazdów ucierpiał najbardziej. Jak podaje serwis wyborcza.pl, to on był sprawcą wypadku. Wymagał pomocy medycznej.