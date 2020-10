Koronawirus a edukacja. Już od poniedziałku nauczanie zdalne dla klas IV-VIII

Koronawirus w stołecznych placówkach oświatowych. "Sytuacja pogarsza się z dnia na dzień"

"Było kilka rozwiązań do wyboru. Można było od razu we wrześniu wprowadzić nauczanie hybrydowe albo przedłużyć wakacje i opóźnić rozpoczęcie roku szkolnego. Sugerowały to zarówno samorządy jak i dyrektorzy szkół. Nie wysłuchano nas. Teraz ta lawina nabrała już rozpędu i mamy kilkadziesiąt zakażeń dziennie, łącznie ponad 400. Z dnia na dzień pogarsza się też sytuacja w przedszkolach" - skomentowała sprawę Renata Kaznowska, wiceprezydent Warszawy.