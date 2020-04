Koronawirus a majówka 2020. Co można, a czego nie?

Majówka to czas relaksu, grillowania i spotkań ze znajomymi. Tak przynajmniej było do tej pory. W tym roku pomimo słonecznej pogody i trzech dni wolnego musimy pamiętać o obostrzeniach i zachowaniu szczególnych środków ostrożności. Co wolno robić i jak ją spędzić?

Koronawirus w Warszawie. W czasie majówki musimy pamiętać o obostrzeniach / foto ilustracyjne (Pixabay, Fot: pasja1000)