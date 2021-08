Koronawirus. Mazowieckie nadal na pierwszym miejscu [29.08.2021]

Koronawirus. Protesty przeciw paszportom sanitarnym we Francji i Włoszech

To już siódmy weekend protestów przeciw paszportom sanitarnym we Francji - szacuje wstępnie francuskie MSW. W tym tygodniu protestowało około 160 tys. osób, w tym 14,5 tys. w samym Paryżu. Podobne nastroje obserwowane są we Włoszech. Tam przeciw tzw. Green Pass protestowano w ponad 10 miastach, m.in. w Rzymie, Mediolanie i Turynie. We Francji zatrzymano 16 osób.