Koronawirus. Mazowieckie pierwsze pod względem zakażeń [18.08.2021]

Niedzielski zdradził również, jakiej liczby zakażeń spodziewa się resort zdrowia u szczytu IV fali. - W najczarniejszym scenariuszu, który w tej chwili mamy, to jest około 15 tysięcy zakażeń dziennie i to jest rzeczywiście taka liczba, która robi wrażenie. Ale też przypomnę, że ona jest zdecydowanie mniejsza niż te, z którymi już mieliśmy do czynienia i to jest jakby jedna korzystna sytuacja - stwierdził.