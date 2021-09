Koronawirus. Mazowieckie spada na drugie miejsce [9.09.2021]

Koronawirus w Polsce. Początek czwartej fali koronawirusa

Jak podkreślił w środę w Polsat News Waldemar Kraska, wiceminister zdrowia, takie liczby zakażeń oznaczają, że IV fala epidemii koronawirusa jest już w Polsce. Wiceminister apelował też do niezaszczepionych Polaków o to, by skorzystali z dostępnych preparatów. - To jedyny sposób, żeby ograniczyć czwartą falę - tłumaczył polityk.