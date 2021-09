Koronawirus. Mazowieckie spadło na drugie miejsce [2.09.2021]

O podobnym wzroście liczby zakażeń koronawirusem tydzień do tygodnia poinformował w środę minister Adam Niedzielski. Ten, jak podkreślił, wyniósł ponad 50 proc. - To mocne wejście we wrzesień. Może dobrze, że jest to taki sygnał, który ma nas zdyscyplinować i przypomnieć o tym, że pandemia cały czas jest z nami - podkreślił.