Koronawirus na Mazowszu. W kościele 70 wiernych, policja interweniowała

O piątkowym nabożeństwie w Podkowie Leśnej poinformował portal tvnwarszawa.pl. Funkcjonariusze do kościoła dotarli po godzinie 20.

- Przyjechaliśmy, gdy nabożeństwo już się skończyło. Okazało się, że w kościele przebywało 70 osób. Odpowiedzialność spada na organizatora zgromadzenia, w tym przypadku proboszcza parafii. Nie zastosował się do obostrzeń, dlatego skierowaliśmy wniosek do sądu o ukaranie go- przekazała tvnwarszawa.pl Katarzyna Zych rzeczniczka komendy w Grodzisku Mazowieckim.