Koronawirus. Najgorsza sytuacja znów w woj. mazowieckim [7.04.2021]

W woj. mazowieckim w ciągu ostatniej doby potwierdzono 2 157 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. We wtorek odnotowano 1 792 przypadki. Liczba zakażeń wzrosła zatem w porównaniu do ubiegłej doby.

Koronawirus w Polsce. Michał Dworczyk o sytuacji epidemicznej

W środę do aktualnej sytuacji epidemicznej w Polsce odniósł się szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk. Mówił m.in. o trwających szczepieniach na COVID-19. Jego zdaniem istnieje szansa, że do końca kwietnia zostanie zaszczepionych ponad 65 proc. osób w wieku 70+. - Licząc od 60 do 69-latków zarejestrowało się na szczepienie od 25 do 50 proc. osób - mówił na antenie Polskiego Radia.