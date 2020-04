Koronawirus - poradnik. Czy w samochodzie powinniśmy zakładać maseczkę ochronną?

- § 18. 1. Od dnia 16 kwietnia 2020 r. do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy części odzieży, przyłbicy, maski albo maseczki, ust i nosa podczas przebywania: 1)w środkach publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 1a ust. 4 pkt 3a ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz pojazdach samochodowych, w których poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie- czytamy w rozporządzeniu

- Już dzisiaj poznamy szczegóły związane z obowiązkiem korzystania z "maseczki". Zachęcamy, by dokładnie zapoznać się ze stronami gov.pl. Ja jednak cały czas zachęcam do tego, by przepisy traktować jak przewodnik, który mówi, kiedy musimy z nich korzystać. Powinniśmy pamiętać, że możemy znaleźć się w okolicznościach, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć, a użycie maseczki również będzie wskazane. Mówiąc o bezpieczeństwie, zacznijmy więc od swojego otoczenia i dajmy przykład innym. Korzystajmy z nich jak najczęściej. Nie zaszkodzi, a na 100 procent pomoże- powiedział w rozmowie z WawaLove rzecznik KSP.