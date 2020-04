Koronawirus - poradnik. Dowiedz się, jak uszyć i prać maseczki ochronne

Jak uszyć wielorazową maseczkę ochronną?

Jak zrobić maseczkę bez szycia?

Jak prać maseczki ochronne, by chroniły przed koronawirusem?

Jak prać maseczki wielorazowe?

• Zdejmując maskę wielorazową, pamiętaj, by nie dotykać jej wierzchniej warstwy. Złap ją za troczki lub gumki i włóż do foliowego woreczka. Szczelnie go zamknij.

• Maseczkę ochronną wielorazową pierz w temperaturze minimum 60 stopni przez około 45 minut.

• Pamiętaj by prać je oddzielnie. Pod żadnym pozorem nie wrzucaj ich do bębna razem z innymi ubraniami.

• Do prania maseczek wielorazowych możesz używać powszechnie dostępnych środków piorących.

• Gdy maseczki wyschną, wyprasuj je w maksymalnej temperaturze.

• Nie zapominaj o regularnym dezynfekowaniu. Użyj do tego celu preparatu antybakteryjnego na bazie alkoholu i spryskaj nim tkaninę.