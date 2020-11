Koronawirus. Szpital polowy na Stadionie Narodowym przyjął "pacjenta testowego"

Koronawirus. Pierwszy pacjent na Stadionie Narodowym w ramach testów

Okazało się, że pierwsza osoba trafiła do szpitala polowego już środę. Był to jednak "pacjent testowy". Według informacji reporterki TVN24, na Stadionie Narodowy odbywała się "próba generalna", co oznacza, że podczas pobytu pacjenta, personel medyczny przeszedł szkolenia stanowiskowe i zostały sprawdzone wszelkie procedury.