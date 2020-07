Koronawirus w PKP Intercity. "Zarażeni pracownicy jeździli po Polsce"

Chodzi o kierownika pociągu i jedną konduktorkę z warszawskiej załogi PKP Intercity, u których wykryto koronawirusa. Pierwszy przypadek zakażenia potwierdzono u mężczyzny w czwartek 16 lipca. Jak informuje "Gazeta Stołeczna", został on zabrany do szpitala w Ostródzie. Wcześniej jednak jeździł w krajowych pociągach na trasach m.in. do Wrocławia, Trójmiasta oraz Katowic.