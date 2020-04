Koronawirus w Polsce. 10 podchorążych SGSP zakażonych. Wszyscy będą mieli testy

Studenci ze Szkoły Głównej Służby Pożarniczej mają wstrzymane przepustki i czekają na wykonanie testów. Rzecznik komendanta st. kpt. Krzysztof Batorski przekazał w sobotę, że studenci, którzy uzyskają ujemny wynik testu, będą mogli wrócić do domu.

Koronawirus w Polsce. Obawy studentów

- Do szkoły wchodzą i wychodzą z niej każdego dnia pracownicy kuchni czy administracji pracujący w systemie ośmiogodzinnym. Oni mogą do nas wchodzić, a my wychodzić nie możemy. Tak możemy zarazić się hurtowo, kilkaset osób - ocenił.