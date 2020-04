Koronawirus w Polsce. Czy można iść na ryby?

Koronawirus w Polsce. Czy można łowić ryby?

W związku z epidemią obostrzenia dotyczące przemieszczania się zostały przedłużone. Nie dotyczą one dojazdu do pracy, wolontariatu czy załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego. By nie zwariować i zobaczyć zewnętrzny świat nie tylko zza okna, wędkarze coraz chętniej udają się nawet w pojedynkę nad jeziora czy rzeki. Okazuje się, że policjanci Komisariatu Rzecznego codziennie pouczają takie osoby, aby wróciły do domu. Dlaczego? Jednoznacznej odpowiedzi udzielił nam asp. sztab. Bogusław Pastryk z komisariatu rzecznego stołecznej policji.