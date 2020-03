Koronawirus w Polsce. Książki w czasie epidemii. "Studenci czekali kilka godzin" [ZDJĘCIA]

Wieść o zamknięciu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego spada jak grom z jasnego nieba. Studenci dosłownie biegną na ul. Dobrą i łapią co się da. By wypożyczyć książkę trzeba było stać w kolejce ponad 3 godziny.

We wtorek gruchnęła informacja, że zajęcia i wykłady na Uniwersytecie Warszawskim zostają odwołane. Całkowitą dezorientację wśród piszących prace licencjackie i magisterskie wywołała wieść, że przez ponad miesiąc zamknięta ma być biblioteka.

Studenci biegną do BUW-u. Chcą zdążyć przed pozostałymi. Na miejscu zbiera się gigantyczna kolejka. - Czujemy się jak z czasów PRL-u. Widać, że książki są światu, a zwłaszcza studentom jeszcze potrzebne – stwierdzają studentki.

Koronawirus w Polsce. Książki na wagę złota

Biblioteka szybko reaguje i zwiększa limit wypożyczonych książek do 20 pozycji.

- Wiedziałam ze mam w tym roku licencjat i potrzebuje literatury. Zobaczyłam komunikat, że zamykają BUW i jak tam nie pojadę to nici z licencjatu. Koleżanka ostrzegła, że są ogromne kolejki. O 18.30 było już pełno ludzi. Czekałyśmy ponad trzy godziny - dodaje.

Studenci zauważają, że bibliotekę zamyka się z powodu koronawirusa, a w jednym miejscu zbiera się kilkaset, może tysiąc osób. - BUW w tym momencie to fenomen! To jest dopiero siedlisko zarazków - stwierdza Dominika, studentka polonistyki. - Wszystko zdarzyło się dzisiaj od rana przechodzi moje postrzeganie świata. Jestem trochę przestraszona, ale nie tym, że zachoruje, ale tym całym paraliżem. Nie wiem jak teraz zaplanować sobie życie i pracę. Wiem, że to dotyczy większości z nas - dodaje