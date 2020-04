Koronawirus w Polsce. Pielęgniarka z Kozienic nie żyje

Pielęgniarka była mieszkanką powiatu kozienickiego i pracownicą oddziału zakaźnego szpitala w Kozienicach. Dyrektor Szpitala Powiatowego Roman Wysocki powiedział w rozmowie z Radio Plus, że pielęgniarka kilkanaście dni temu zasłabła. "Echo Dnia" precyzuje, że miało do tego dojść podczas Wielkanocy.

Od tego momentu trafiła jako pacjentka na oddział wewnętrzny w szpitalu w Kozienicach. Wykonano badania na obecność koronawirusa . Dopiero ostatni, trzeci test okazał się pozytywny. Ze względu na niewydolność oddechową, cukrzycę i nadciśnienie podjęto decyzję o przewiezieniu kobiety do szpitala MSWiA w Warszawie.

Radomskie pogotowie zorganizowało transport do stolicy. Jednak, jak podaje Radio Plus, podczas przejazdu kobieta zmarła. Na razie nie wiadomo, co było bezpośrednią przyczyną śmierci.