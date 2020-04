Koronawirus w Polsce. Ratowniczka z pogotowia dostała wypowiedzenie. Wcześniej opisała problem

"Witam, chciałam Was poinformować, że dziś odebrałam pismo, że dnia 24.03 została rozwiązana ze mną umowa z miesięcznym okresem (wypowiedzenia - przyp. red.) przez pogotowie. Jakoś dziwnie. Nie wiem, czy pamiętacie ale 16.03 publikowałam post dot. kwarantanny. Dziwny zbieg okoliczności? Co o tym myślicie? Ja się czuje znów potraktowana jak..." - napisała była już pracownica Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego "Meditrans" w Warszawie.

"Jesteśmy traktowani jak bydło. Mamy karetkę, gdzie mamy żyć do 8 rano.Pozostawieni sami sobie. To my codziennie wsiadamy do karetek, aby dawać Wam poczucie bezpieczeństwa A w razie potrzeby ratować" - napisała w połowie marca ratowniczka, apelując jednocześnie do pacjentów o nieukrywanie zakażenia.