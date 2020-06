Koronawirus w Polsce. W tym roku nie pojedziemy nad morze "Słonecznym" pociągiem

Koronawirus w Polsce. "Słoneczny" nie wyjedzie na trasę

Pociąg w zeszłym oku przewiózł prawie 128 tysięcy pasażerów. Od początku swojego funkcjonowania przejechało się nim już ok 1,25 mln osób. "Słoneczny" zyskał swoją popularność dzięki stosunkowo niskim cenom przejazdów. Do Trójmiasta można było dojechać za 45 złotych, zaś do Ustki - stacji końcowej - za 60 złotych. Skład wyjeżdżał z Warszawy codziennie w godzinach porannych i wracał do stolicy wieczorem.