Koronawirus w Polsce. Warszawa. Rafał Trzaskowski mówi o sprzecznych sygnałach od rządu

W związku z koronawirusem rząd podjął we wtorek kolejne obostrzenia. Ograniczenia dotknęły również transportu publicznego. Połowa miejsc w autobusach i tramwajach musi być wolna, aby pasażerowie mogli zachować między sobą odstęp. Przepisy skrytykował prezydent Warszawy, który zarzuca rządzącym chaos. W środę Rafał Trzaskowski zabrał głos na konferencji prasowej.

- Dla nas najważniejsze jest bezpieczeństwo mieszkańców, ale też racjonalne podejście do podejmowanych decyzji. Mamy analizy tego, co się dzieje na ulicach Warszawy. Apeluję, żeby nie poddawać się propagandzie i pozwolić samorządom działać w sposób racjonalny. Wyjechała maksymalna liczba autobusów i tramwajów. Chcemy, aby wszystko odbywało się w sposób elastyczny - tłumaczy prezydent stolicy.

Samorządowiec przyznał, że nie wie, jak interpretować rozporządzenie rządu. - W jaki sposób zapewnić odstępy? Kto ma dokładnie to narzucać? Musimy zadbać o to, żeby najważniejsze linie i w godzinach szczytu miały odpowiednią obsadę. Pozostaje sporo pytań. Prześlemy w tej sprawie pismo do rządu. Chcemy spójnego przekazu - podsumował.