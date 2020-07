Koronawirus w Polsce. Warszawa z nowym ogniskiem zakażeń. Chodzi o wesele w Rembertowie

Koronawirus w Polsce. Rembertów w Warszawie kolejnym ogniskiem zakażeń

Jak dodała, na ten moment zakażenie koronawirusem potwierdzono u 17 gości weselnych. - To mieszkańcy powiatu warszawskiego. Kilkanaście osób z już potwierdzonym zakażeniem odnotowały dodatkowo także inne powiatowe inspekcje sanitarne - przekazała Narożniak.

Koronawirus w Polsce. Rembertów w Warszawie. 100 osób na kwarantannie

Koronawirus w Polsce. Wesela ogniskami zakażeń na Śląsku

To kolejne wesele, które staje się źródłem wielu zakażeń. W środę informowaliśmy o weselu w Pszczynie (woj. śląskie), na którym bawiło się 140 osób. Niestety wśród nich znalazł się także osoba zakażona. Co gorsze, na imprezie przebywały także osoby z Czech i Niemiec. Zakażone są co najmniej trzy osoby. Reszta osób na kwarantannie czeka na wyniki testów.